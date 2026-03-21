Akcize niže, pritisak veći – koliko dugo Srbija može da drži cene goriva pod kontrolom

Smanjenje akciza na gorivo donelo je privremeno olakšanje građanima i privredi, ali stručnjaci upozoravaju da mere "kupuju vreme", a konačni ishod zavisi od globalnog tržišta nafte. Ističu da, ukoliko energetska kriza potraje, verovatno će doći do rebalansa budžeta. Poručuju i da trenutno nema razloga za strah od nestašica, ali i da imamo četiri prednosti u odnosu na ostatak Evrope.

Cena benzina u narednih sedam dana iznosiće 188 dinara, a dizela 212 dinara, zahvaljujući odluci države da akcize smanji za čak 61 odsto. Istovremeno, najavljene su i dodatne mere – povoljniji dizel za poljoprivrednike i korišćenje robnih rezervi, kako bi se očuvala stabilnost snabdevanja. Stručnjaci, međutim, upozoravaju da je reč o kratkoročnim rešenjima u uslovima globalne energetske krize. Energetski stručnjak Željko Marković ističe da su mere države već donele