SP u dvorani: Ćatović bez finala u Torunju, Sinančević odustao Reprezentativac Srbije u atletici Aldin Ćatović nije uspeo da se plasira u finale discipline 1.500 metara na Svetskom dvoranskom prvenstvu u poljskom gradu Torunju.

Novopazarac, koji je još uvek junior, zauzeo je večeras poslednje, deseto mesto u prvoj kvalifikacionoj grupi vremenom od 3:48,51 minuta. U finale su iz Ćatovićeve trke prošli prvoplasirani Italijan Federiko Riva sa 3:40,52, Adam Spenser iz Australije vremenom od 3:40,79 i Nejtan Grin iz SAD na trećem mestu sa 3:40,97 minuta. Ćatovićev rezultat bio je 28. među 30 učesnika kvalifikacija podeljenih u tri grupe. Finale devetorice najboljih na 1.500 metara u Torunju