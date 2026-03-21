Blagojević posle remija u Lučanima: „Imamo još dosta da radimo i da se borimo“

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević rekao je danas, posle remija crno-belih i Mladosti u Lučanima, da njegova ekipa mora još mnogo da radi i da se bori. „Loše smo ušli u prvo poluvreme, zatvorili su nam međuprostore, pretili kroz kontranapade i iz jedne šanse su dali gol u prvom delu igre.

Posle su imali još nekoliko sjajnih kontri, ali na sreću nismo primili gol“, rekao je Blagojević za Arenu sport. „U drugom poluvremenu smo imali igrača više, zadovoljniji sam jer smo uspeli da dođemo do izjednačenja. Imali smo još nekoliko šansi, ali nismo uspeli. Pred nama je vreme, imamo još dosta da radimo, da se popravljamo i da se borimo. Nastavljamo dalje“, dodao je on. Fudbaleri Mladosti i Partizana odigrali su danas nerešeno 1:1, u utakmici 28. kola Super