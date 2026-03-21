ABA liga se oglasila o promeni sudije za večiti derbi!

Sudijska trojka u sastavu Saša Pukl, Sašo Petek i Vladimir Tomić trebalo je da deli pravdu u okršaju Crvene zvezde i Partizana, koji je na programu u nedelju 22 marta sa početkom od 20 časova i 30 minuta.

Usledio je zahtev Partizana da Tomić zbog navijačke prošlosti bude zamenjen, kako saznajemo ništa protiv nije imala ni Zvezda, pa će pored Pukla i Peteka, uskoro biti poznato ko će biti treći arbitar na meču. Sudijska komisija ABA lige usvojila je zahtev Partizana, ali treba naglasiti da nije u pitanju redovna procedura, odnosno da se ovakvi zahtevi ne uslišiju baš svaki put, naprotiv. Usledilo je i saopštenje ABA lige koje prenosimo u celini: „Nakon konsultacija