Jokić u drugoj brzini i heroj iz senke za Rajakovićevu glavobolju

Denver nagetsi uspeli su da nadigraju Toronto reptorse 121:115 (27:03, 30:23, 28:41, 36:21) posle mnogo peripetija.

Nije Nikola Jokić forsirao, a opet je delovao moćno. Somborac je u pobedi nad ekipom Darka Rajakovića ubacio 22 poena, uz osam skokova i devet asistencija. Jedna od retkih situacija u kojoj nije zabaležio bar dabl-dabl učinak. Najefikasniji u timu iz Kolorada bio je Džamal Marej sa 31 poenom, a junak večeri bio je veteran Tim Hardavej Džunior, koji je brojao do 23 (7/10 za tri). Na drugoj strani, odličan je bio Jakob Peltl (23 p, 11 sk). Vodili su gosti iz Kanade i