Majami: Alkaras spustio Fonseku na zemlju

Ako je Žoao Fonseka posle meča sa Janikom Sinerom u Indijan Velsu mogao da pomisli da vrh teniske piramide nije daleko od njega, posle duela sa Karlosom Alkarasom u Majamiju morao je da se spusti na zemlju.

Najbolji teniser sveta je savladao najveću nadu teniskog sveta, čak i više nego što rezultat govori. Alkaras je slavio sa 6.4, 6:4, ali ono što ne znaju oni koji nisu gledali meč, to je da Fonseka nijednog trenutka nije ozbljno zapretio. Jednostavno, bio je nadigran. Ako je protiv Sinera imao tri set lopte u porazu sa 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), protiv Alkarasa je sve vreme bio u deficitu. Španac je u obe deonice pravio rani brejk – u prvoj na 1:1, a u drugoj već na