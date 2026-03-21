Medvedev zabrinuo, pa momentalno preokrenuo

Ruski teniser Danil Medvedev posle preokreta je obezbedio treće kolo Majamija.

Medvedev je masters na Floridi startovao od Japanca Reija Sakamota, kojeg je pobedio sa 6:7 (10), 6:3, 6:1. Novi-stari Top 10 igrač i finalista Indijan Velsa morao je da se preznoji više nego što je planirao u susretu sa 164. na ATP listi. Imao je i jednu set loptu u prvom periodu, ali je Sakamoto u taj-brejku iskoristio svoju šestu. Malo je falilo da Medvedev ispusti servis na početku nastavka, ali je nekako preživeo i brejkom u šestom gemu slomio rivala. Treći