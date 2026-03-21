Sabalenka dobila Amerikanku nakon drame! Poznato sa kim igra u trećem kolu Majamija

Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka plasirala se u treće kolo VTA turnira u Majamiju, pošto je danas u drugom kolu pobedila Amerikanku An Li rezultatom 7:6 (7:5), 6:4 za sat i 43 minuta igre.

Sabalenka će u trećem kolu igrati protiv Amerikanke Kejti Maknali, koja je savladala Kineskinju Sinju Vang sa 6:4, 1:6, 6:0. Kazahstanska teniserka Elena Ribakina plasirala se u treće kolo nakon što je pobedila sunarodnicu Juliju Putincevu rezultatom 6:3, 6:3. Ribakina će u trećem kolu igrati protiv Ukrajinke Marte Kostjuk, koja je bila bolja od Kamile Rahimove iz Uzbekistana sa 6:2, 6:4. Plasman u treće kolo Majamija izborila je i Ukrajinka Elina