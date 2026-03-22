Težak poraz Mege u Splitu - Kluž slavio u Sarajevu

Košarkaši Mege izgubili su od Splita na gostovanju 96:74 u utakmici petog kola plej-aut faze regionalne ABA lige.

Izabranici Vuleta Avdalovića nisu uspeli da produže seriju pobeda, pošto su posle tri vezana izgubili u Splitu, gde su već posle 20 minuta bili u dvocifrenom zaostatku. Zaigrali su bolje po povratku sa odmora, ali nisu uspeli da uhvate priključak, te je domaćin upisao pobedu. Mega je i dalje u dobroj poziciji kad je plasman u plej-in u pitanju, i na drugom mestu je na tabeli plej-auta sa učinkom 9-12, dok je Split na bilansu 5-16. Najbolji u redovima Mege bili su