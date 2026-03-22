Vladajući Pokret Sloboda relativni pobednik parlamentarnih izbora u Sloveniji

Vladajući levo-liberalni Pokret Sloboda u tesnom je vođstvu nakon obrađenih 99,28 odsto biračkih mesta za parlamentarne izbore u Sloveniji, objavila je večeras Državna izborna komisija (DVK).

Pokret Sloboda aktuelnog premijera Roberta Goloba osvojio je 28,54 odsto ili 325.757 glasova, dok je desničarska Slovenska demokratska stranka (SDS) Janeza Janše osvojila 0,37 odsto glasova manje (321.521).

Prve izlazne ankete pokazivale su veću razliku između Pokreta Sloboda i SDS-a (2,4 odsto u korist Pokreta Sloboda), ali je do promena došlo već prilikom prvih zvaničnih rezultata DVK-a na 45 odsto obrađenih glasova, kada se činilo da će najveću podršku dobiti SDS.

S obzirom na male razlike između najjače vladajuće i opozicione stranke za konačno proglašenje pobednika biće potrebno sačekati rezultate glasanja poštom i u inostranstvu.

U Državni zbor prema očekivanjima ušlo je još pet stranaka, a to su desničarska Nova Slovenija (koalicija sa Slovenskom ljudskom strankom i strankom Fokus) sa 9,33 odsto glasova (devet mandata), Socijaldemokrate sa 6,71 odsto, Demokrate Anžea Logara (desni centar) sa 6,69 odsto (po šest mandata), antisistemska stranka Resnica (Istina) sa 5,57 odsto i Levica sa 5,40 odsto podrške (po pet mandata).

Najviše mandata osvojio je Pokret Sloboda - 29, ali zajedno sa svojim sadašnjim koalicionim partnerima (SD i Levica) ima ukupno 40 mandata, šest manje od potrebnog za formiranje vlade.

SDS ima 28 mandata, jedan više u odnosu na prethodni saziv, a sa svojim potencijalnim partnerima Novom Slovenijom i Demokratama imaju 43 mandata.

Predsednik SDS-a osporio je rezultate izbora, navodeći da imaju podatke o prednosti te stranke.

"Mi imamo prebrojano približno oko milion glasova sa biračkih mesta, ali je kod nas 50.000 glasova u korist SDS-a. To su podaci sa istih biračkih mesta... Mi proveravamo podatke po izbornim jedinicama, neke stvari nisu logične. Pozivamo odgovorne u DVK i one koji pripremaju računarske programe, nad kojima nam nikada nije bio dozvoljen nadzor, da budu svesni da ćemo mi prebrojati svaki glas, sa svih biračkih mesta", istakao je Janša, preneo je slovenački javni servis.

Sa druge strane u pobedničkom raspoloženju pristalicima se obratio aktuelni slovenački premijer.

"Ja sam veče proveo u velikom iščekivanju, ali ne zbog toga kakav će biti rezultat, već pre svega u išečkivanju da možemo da kažemo da idemo napred. I to je ono što je najvažnije... Čekaju nas tvrdi pregovori, ali o jednoj stvari nećemo pregovarati - o našoj suverenosti. Strancima nećemo pustiti da vladaju ovde", rekao je Golob, aludirajući na nedavnu špijunsku aferu koja je uključivala saradnju izraelske privatne obaveštajne službe "Blek Kjub" i opozicione SDS.

Odlučujuću ulogu u formiranju vlade imaće stranka Resnica, čiji je predsednik Zoran Stevanović istakao da neće ulaziti u koaliciju sa SDS-om, kao i da će se zalagati za borbu protiv korupcije i jačanje suverenizma.

Dva mandata pripadaju predstavnicima mađarske i italijanske nacionalne manjine.

Na izbore je izašlo blizu 68,5 odsto birača, a pravo glasa imalo je malo manje od 1,7 miliona državljana Slovenije.

(Beta, 22.03.2026)