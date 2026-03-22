Glamočić: Srbija stabilna što se tiče snabdevanja đubrivom, gorivom i svim sirovinama

Poljoprivrednicima su omogućeni povoljni krediti za kupovinu mehanizacije, opreme i đubriva, sa kamatom od 0 odsto do 3 odsto Poljoprivrednici plaćaju povlašćenu cenu goriva, uz dodatni povrat akcize koji smanjuje cenu dizela na 123,37 dinara po litru Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je danas da je Srbija "zaista stabilna što se tiče snabdevanja đubrivom, gorivom i svim sirovinama". Glamočić je rekao za RTS da je resorno