Bogdanović opet na klupi: Klipersi „slomili“ Dalas, Vukčević brojao do 6

Košarkaši Los Anđeles Klipersa pobedili su Dalas posle produžetka rezultatom 138:131, a za razliku od prethodna dva meča, Bogdan Bogdanović nije ulazio u igru.

Kliperse su ka pobedi predvodili Darijus Garland sa 41 i Kavaj Lenard sa 34 poena. Nađi Maršal je sa 28 poena bio najefikasniji u Dalasu, a 21 poen je dao Po Džej Vašington. Tristan Vukčević je dao šest poena za Vašington u ubedljivom porazu kod kuće od šampiona Oklahoma Sitija rezultatom 111:132. Vukčević je za oko 20 minuta na parketu dao šest poena uz veoma loše šutersko veče (1/3 za dva, 1/8 za tri, 1/3 penali) i sedam skokova. Nikola Jović zbog povrede nije