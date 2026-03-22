Za crno-bele bolje nije moglo: Bitan košarkaš propušta meč sa Partizanom!

Partizan ovo može da iskoristi u svoju korist! Partizan će u utorak u Beogradu dočekati Asvel u okviru 33. kola Evrolige, ali će tim iz Francuske doći oslabljen u srpsku prestonicu.

Asvel stiže posle ubedljive pobede nad Limožom (90:73), međutim, uprkos tom trijumfu, situacija u ekipi nije idealna. Razlog je izostanak važnog igrača koji neće biti na raspolaganju. Kako je klub potvrdio, Glin Votson je povredu zaradio u meču protiv Makabija, a prve procene govore da ga očekuje pauza koja bi mogla da traje i do šest nedelja. 🏥 Point médical : Glynn Watson Jr. Lors de la rencontre d’Euroleague du vendredi 20 mars face au Maccabi Tel-Aviv, Glynn