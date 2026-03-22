Najmanje dve osobe poginule u napadu na Zaporožje: Ruski dron pogodio privatnu kuću!

Kurir pre 1 sat
Najmanje dve osobe su poginule u napadu ruskog drona na grad Zaporožje, izjavio je danas ukrajinski zvaničnik, uoči očekivanih razgovora Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine.

Regionalni zvaničnik Zaporožja, Ivan Fedorov, rekao je da su poginuli muškarac i žena, a da je dvoje dece ranjeno. Ruski dron je, kako je rekao, jutros pogodio privatnu kuću. Napad se dogodio uoči očekivanih razgovora SAD i Ukrajine, za koje su ukrajinski državni mediji javili da će se održati kasnije u toku dana u Majamiju. (Kurir.rs/Beta/Foto:Ilustracija)
Otvori na kurir.rs

Ključne reči

UkrajinaRusijaDronRat u UkrajiniZaporožjedronovi

Svet, najnovije vesti »

