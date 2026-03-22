Derbi Zvezda - Partizan bez ijednog srpskog igrača na terenu: Ovo je nekad bila nezamisliva scena

Košarkaški večiti derbi Crvena zvezda - Partizan u ABA ligi počeo je bez izjednog srpskog igrača u startnim petorkama.

Nekad nezamisliva scena postala je nova realnost susreta najvećih srpskih klubova, koji su počeli utakmicu u Beogradskoj areni sa ovim petorkama: Ako posmatramo čitave rostere na ovom meču ABA lige, u Zvezdinom su dvojica srpskih igrača - Nikola Kalinić i Ognjen Dobrić, a u Partizanovom četvorica - Mitar Bošnjaković, Aleksej Pokuševski, Aleksa Radanov i Arijan Lakić. Trener crveno-belih Saša Obradović ostavio je van tima plejmejkera Stefana Miljenovića i Dejana