Čitulje Čaku Norisu u beogradskim novinama

Američki glumac, majstor borilačkih veština i junak brojnih viceva u kojim se veličaju njegove sposobnosti i snaga - Čak Noris, koji je umro pre nekoliko dana, dobio je čitulje u današnjim izdanjima nekih beogradskih dnevnih listova.

U umrlici posvećenoj Čak Norisu Kostolomcu, objavljenoj u listu Politika, poručeno mu je "čak i u ovom trenutku budi car i sahrani samog sebe". "Zauvek u našim srcima, tvoji najdraži", u potpisu je desetak ovdašnjih nadimaka. I u Večernim novostima je objavljena čitulja, uz potpis samo sa imenima, data "iz poštovanja prema legendi koju nismo lično poznavali, ali smo joj se iskreno divili, opraštamo se od Čaka Norisa". Čak Noris je preminuo u petak 20. marta, malo
Povezane vesti »

"I u ovom trenutku budi car i sahrani samog sebe" Srbi dali čitulje legendarnom Čaku Norisu, zvezdi akcionih filmova uputili…

Beograđani se čituljama oprostili od Čaka Norisa: „Budi car i sahrani samog sebe“

Čitulje Čaku Norisu i u beogradskim listovima: „I sad budi car i sahrani samog sebe“

Čitulje Čaku Norisu i u beogradskim novinama: "I sad budi car i sahrani samog sebe"

Čitulje Čaku Norisu objavljene i u beogradskim novinama

„I sad budi car i sahrani samog sebe“: Naši građani se opraštaju od legende Čaka Norisa, evo poruka u čituljama

Povezane vesti »

Kultura, najnovije vesti »

"I u ovom trenutku budi car i sahrani samog sebe" Srbi dali čitulje legendarnom Čaku Norisu, zvezdi akcionih filmova uputili…

Egon Savin za Danas: Božo Koprivica je bio dobri duh, zaštitnik i vrsni poznavalac veština, najbolji dramaturg s kojim sam…

Vinonu Rajder uhvatili u krađi, razapeli je u medijima, pa napustila scenu: "Rečeno mi je da ću ići u zatvor"

Italija uvodi registraciju električnih trotineta

Nežna arija u olovnom dobu

