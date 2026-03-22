Strahovi me nikad ne napuštaju

Kad smo mladi, iz nas progovara osvajač. Želimo da imamo sve, da osvojimo sve. Ali kasnije vidimo da su sve to iluzije. Shvatimo da život možda i nije otišao u smeru u kome smo ga zamišljali. I tu dolazi do uništenja, kaže francuska oskarovka, koja se prvi put predstavlja kao rediteljka i to dokumentarnog filma, prikazanog između ostalog na festivalu u Solunu

Godine 2007, francuska glumica Žilijet Binoš upoznala je proslavljenog britanskog igrača i koreografa Akrama Kana. Ona je želela da igra, on je želeo da glumi. Zajedno su krenuli u intenzivno sedmomesečno putešestvije, kako bi kreirali predstavu naslovljenu In-I. Bila je to predstava o želji, sukobima i pomirenjima. Hvaljena kod kritike, In-I je izvođena širom sveta. Jednom izvođenju prisustvovao je i legendarni Robert Redford, koji je svojoj koleginici savetovao