Danas se obeležava Svetski dan voda

BEOGRAD - Svake godine 22. marta širom sveta obeležava se Svetski dan voda, međunarodni dan koji je rezolucijom ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1993. godine, sa ciljem da skrene pažnju na značaj vode za zdravlje ljudi, očuvanje životne sredine i održivi razvoj društva.

Jedan od ključnih prioriteta Svetskog dana voda jeste podrška ostvarivanju Cilja održivog razvoja 6 - obezbeđivanje vode i sanitarnih uslova za sve do 2030. godine. Ovogodišnja tema "Voda i rodna ravnopravnost" (engl. Water and Gender) ukazuje na značaj dostupnosti i upravljanja vodnim resursima za postizanje rodne ravnopravnosti, uz poruku: "Gde voda teče, raste jednakost", navodi se na sajtu Batuta. Iako globalna kriza u vezi sa vodom utiče na čitavo čovečanstvo,