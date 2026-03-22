Iran zapretio zatvaranjem Ormuskog moreuza zbog napada na energetsku infrastrukturu

LONDON - Iran je spreman da olakša prolaz svih brodova kroz Ormuski moreuz, osim onih koji pripadaju neprijateljima Teherana, pod uslovom da se to koordinira sa iranskim vlastima i sprovede uz puno poštovanje suvereniteta i bezbednosti Irana, izjavio je iranski ambasador u Velikoj Britaniji Ali Musavi.

Musavi, koji je takođe stalni predstavnik Irana pri Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO), rekao je da je njegova zemlja, kao članica IMO, u potpunosti svesna svojih obaveza i dužnosti u međunarodnom pomorstvu i da je spremna da ih ispuni, preneli su danas iranski mediji. On je u ranijem intervjuu za novinsku agenciju Sinhua, na marginama 36. vanrednog zasedanja Saveta IMO, naglasio da obaveze treba da budu poštovane zajedno sa pravima Irana, uključujući