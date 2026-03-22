Vučić u iznenadnoj poseti, UAE, sastao se sa Al Nahjanom

ABU DABI - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je danas u iznenadnoj poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima, i tako postao prvi evropski i treći svetski lider koji je od početka sukoba na Bliskom istoku posetio UAE, nakon što su tu zemlju posetili jordanski kralj Abdulah Drugi i egipatski predsednik Abdel Fatah al Sisi.

Vučić se tokom posete UAE sastao sa predsednikom te zemlje, šeikom Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom. ''U višečasovnoj, iznenadnoj, ali važnoj poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Posebno zahvalan predsedniku UAE što me je sačekao i ispratio na aerodoromu i time pokazao veliko poštovanje prema našoj zemlji'', objavio je predsednik Srbije na instagram nalogu ''buducnostsrbijeav''. On je istakao da je tokom susreta još jednom izrazio najoštriju osudu napada na UAE,