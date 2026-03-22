Nestajanje Irana je iluzija: Pezeškijan uzvraća žestoko, preti odmazdom i poručuje - odgovor sledi na terenu!

NAVODI o "brisanju Irana sa mape" predstavljaju odraz nemoći protiv volje naroda, izjavio je danas iranski predsednik Masud Pezeškijan uz ocenu da pretnje i teror samo jačaju jedinstvo građana Islamske Republike.

Foto: Profimedia - Iluzija o brisanju Irana sa mape pokazuje očaj i bespomoćnost pred voljom nacije koja stvara istoriju - naveo je Pezeškijan u objavi na društvenoj mreži Iks. On je, istovremeno, istakao i da je Ormuski moreuz otvoren za plovidbu brodova svih zemalja, "osim onih koji napadaju iransku teritoriju". - Na dezinformacije i neselektivne pretnje na odlučno ćemo odgovoriti na terenu - zaključio je predsednik Irana. Sjedinjene Američke Države i Izrael