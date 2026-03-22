Sijarto poručio Tusku: Umesto da širite laži, dođite u Budimpeštu

MINISTAR spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto poručio je poljskom premijeru Donaldu Tusku da ne širi lažne vesti i da poseti Budimpeštu.

FOTO: AP/Tanjug - Umesto što širite laži i lažne vesti, dođite u Budimpeštu i podržite opoziciju...Prošli put se isplatilo... - napisao je Sijarto na društvenoj mreži Iks. Ova objava usledila je nakon Tuskove objave na društvenim mrežama da "Orbanovi ljudi obaveštavaju Moskvu o svakom detalju o sastancima Saveta EU", kao i pisanje američkog lista Vašington posta da je Sijarto redovno zvao svog ruskog kolegu Sergeja Lavrova tokom pauza u sastancima EU kako bi ga