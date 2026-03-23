Iran zapretio napadima na elektrane širom Bliskog istoka, na spisku i nuklearka u Emiratima
Pretnja Teherana dovodi u opasnost i snabdevanje električnom energijom i vodom u arapskim državama Persijskog zaliva, jer su u sklopu njihovih elektrana nalaze i postrojenja za desalinizaciju.
Na spisku meta mogućih napada, koji je nakon pretnje objavila iranska poluzvanična novinska agencija Fars, nalazi se i nuklearna elektrana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Nuklearna elektrana Barakah nalazi se u pustinji na zapadu Emirata, blizu granice sa Saudijskom Arabijom i Katarom.
Spisak je objavila i agencija iranskog pravosuđa Mizan.
Američki predsednik Donald Tramp ranije je rekao da će SAD u roku od 48 sati napasti iranske elektrane ukoliko Teheran ne odustane od kontrole Ormuskog moreuza, važnog za svetski transport nafte.
Rok ističe danas pred ponoć.
(Beta, 23.03.2026)