Brnabić sa delegacijom Saveta Evrope o izbornom procesu i poverenju u rad institucija

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić razgovarala je danas u Beogradu sa članovima delegacije Monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PS SE) o izbornom procesu, saradnji sa Venecijanskom komisijom i o poverenju u rad institucija.

Skupština Srbije je saopštila da su na sastanku razmenjena mišljenja o aktuelnim pitanjima u oblasti izbornog procesa, sa posebnim osvrtom na primenu relevantnih međunarodnih preporuka i dalje unapređenje institucionalnog okvira. Sagovornici su, kako se navodi, razgovarali i o saradnji sa Venecijanskom komisijom Saveta Evrope i o značaju transparentnosti i poverenja u rad nadležnih institucija. Na sastanku je istaknuta važnost nastavka konstruktivnog dijaloga i