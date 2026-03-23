Danas promenljivo oblačno, na planinama moguć slab sneg

Vreme će danas u Srbiji biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa retkom (izolovanom) pojavom kratkotrajne kiše, dok se na visokim planinama ponegde očekuje provejavanje slabog snega, objavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najviša temperatura biće od 13 do 16 stepeni. Duvaće vetar slab i umeren, istočnih pravaca. U utorak i u sredu očekuje se malo i umereno oblačno vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 13 do 18 stepeni, a samo u utorak, ponegde u brdsko-planinskim predelima je moguća slaba kiša, a na visokim planinama slab sneg.