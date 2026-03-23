Cene goriva u Srbiji pod kontrolom: Vlada produžila uredbu o ograničenju cena evrodizela i benzina BMB 95 za 150 dana

Vlada Srbije produžila je za još 150 dana Uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte kojom se propisuje način utvrđivanja najviših maloprodajnih cena za evrodizel i benzin evro premijum BMB 95.

Uredba o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte doneta je 19. marta, objavljena je u Službenom glasniku i stupila je na snagu. Prema Uredbi o ograničenju visine cena derivata nafte, koju je Vlada Srbije donela 22. januara i koja je važila 60 dana, najviša maloprodajna cena sa porezom na dodatu vrednost utvrđuje se za evrodizel i benzin BMB 95 na osnovu prosečne veleprodajne cene tih derivata na teritoriji Srbije uvećane za 20 dinar po litru, odnosno