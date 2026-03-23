Zvezda odnela pobedu u derbiju za pamćenje - Partizan ostaje u trci za vrh

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Partizan u derbiju ABA liga rezultatom 100:96, u meču koji je obeležio izuzetno efikasan napad i čak 196 postignutih poena.

Pobedom se Zvezda revanširala rivalu i ostala u borbi za vrh tabele, dok Partizan uprkos porazu zadržava visoku poziciju. Duel je ujedno najavio seriju narednih derbija koji bi mogli odlučiti rasplet sezone. Kako je za Euronews Srbiaj ocenio novinar TV Arena Uroš Pavlović, meč je obeležio napadački kvalitet obe ekipe. "Obeležio je sjajan napad i sa jedne i sa druge strane, 196 ukupno poena, sjajan šut za tri poena i sa jedne i sa druge strane“, rekao je Pavlović,