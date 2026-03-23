Zvezda dobila Partizan u derbiju

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras Partizanu derbiju ABA lige sa rezultatom 100:96 (24:21, 20:25, 29:23, 27:27) .

To je 36. Zvezdina pobeda u derbijima protiv crno-belih u ABA ligi, a večerašnju utakmicu 4. kola top 8 faze u tom regionalnoom takmičenju preokrenuo je Džered Batler sa dve trojke u finišu meča. Posle večerašnje utakmice Partizan je na drugom mestu sa skorom 18/2, dok Crvena zvezda i podgorička Budućnost dele treće sa po 15 pobeda i pet poraza.