Eskalacija sukoba na Bliskom istoku, Tramp postavio ultimatum Iranu da otvori Ormuski moreuz

Rat Izraela i Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana traje od 28. februara. Rakete padaju celom regijom bez prestanka, a Iran je kao znak upozorenja nedavno pogodio dva grada u Izraelu u blizini nuklearnih postrojenja. Tramp preti uništavanjem elektrana u Iranu ukoliko se Ormuski moreuz ne otvori, ali Iran ostaje odlučan u tome da moreuz ostane zatvoren do daljnjeg.

Izraelski napadi na energetsku infrastrukturu Irana se nastavljaju. Izrael je naneo posebnu štetu gasnom polju Južni Pars, gde se proizvodi oko 100 miliona kubnih metara gasa dnevno, piše Newscord. Iransko gasno polje Južni Pars deo je većeg polja koje je podeljeno pomorskom linijom u Persijskom zalivu. S druge strane je katarsko polje Severna kupola, takođe nazvano Katarsko severno polje, prenosi DW. Ti zajednički energetski rezervoari čine najveće svetsko polje