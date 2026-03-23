Propao još jedan pokušaj nabavke autobusa, sindikati GSP-a pozivaju na hitan novi tender

Sindikati Centar GSP Beograd, Sloga GSP i Sindikat zaposlenih u javnom prevozu Beograda obaveštavaju javnost da je današnje zatvaranje tendera za nabavku 50 gasnih autobusa putem finansijskog lizinga za Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd“ potvrdilo ozbiljne manjkavosti u planiranju i sprovođenju nabavki u najvećem gradskom preduzeću.

Na tender nije pristigla nijedna ponuda, navodi se u saopštenju sindikata. Prema saznanjima sindikata, evropske finansijske institucije su se povukle iz ovog procesa zbog rizika i nejasnih uslova koji prate ovaj postupak, a detaljnom analizom tenderske dokumentacije je utvrđeno da je sama specifikacija u velikoj meri prilagođena za turski Otokar. „Ovaj neuspeh mora biti poslednja opomena za sve koji odlučuju o nabavkama, GSP-u su nova vozila preko potrebna kako