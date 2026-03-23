Srbija uradila prvi trening pred prijateljske mečeve: Paunović okupio svetske šampione u Pazovi

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak igrača koji će u prijateljskim mečevima braniti boje Srbije i time privukao veliku pažnju navijača.

Među imenima su se našla dobro poznata lica, na opšte zadovoljstvo navijača, pa se čini da je kult reprezentacije ponovo u usponu. Orlovi su uradili i prvi trening, a utisak je da je atmosfera na okupljanju bila vrlo dobra. Najveću pažnju svakako je privukao povratak braće Sergeja i Vanje Milinković-Savić. Nakon što su braća odbijala pozive selektora Draga Stojkovića Piksija, sada su rešili da se dobro poznatom treneru, sa kojim su već sarađivali, jave i tako