Selektor Paunović: Povratak braće Milinković-Savić u reprezentaciju velika stvar, nisam spreman da pozovem Tadića

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović izjavio je da je povratak Sergeja i Vanje Milinkovića-Savića u reprezentaciju velika stvar za srpski fudbal, kao i da je imao razgovor sa nekadašnjim kapitenom Srbije Dušanom Tadićem, ali da u ovom trenutku nije spreman da ga pozove u tim.

Fudbaleri Srbije 27. marta gostovaće Španiji u Viljarealu u prijateljskom meču, a zatim će četiri dana kasnije dočekati Saudijsku Arabiju u Bačkoj Topoli. "Sa zadovoljstvom isčekujem ovaj događaj, a potom i celo okupljanje i same utakmice sa Španijom i Saudijskom Arabijom. Nema prijateljskih utakmica. Još utvrđujemo stanje igrača posle ovog vikenda. Videli ste da je Luka Jović imao sudar glavom, mislimo da će biti sve u redu. Svakako da treba da utvrdimo kada svi