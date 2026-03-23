Ludilo u derbiju Madrida: Pogledajte kako je rešen meč Reala i Atletika

Fudbaleri Real Madrida pobedili su na domaćem terenu Atletiko Madrid 3:2 u utakmici 29. kola La Lige.

Prednost Atletiko Madridu doneo je Ademola Lukman golom u 33. minutu, a izjednačenje Realu Vinisijus Žunior pogotkom iz penala u 52. minutu. Vođstvo Realu doneo je Federiko Valverde golom u 55. minutu, a izjednačenje Atletiku Nauel Molina pogotkom u 66. minutu. Pobedonosni gol za Real postigao je Vinisijus Žunior u 72. minutu. Real je od 77. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tad direktan crveni karton dobio Valverde. Real Madrid je drugi na tabeli sa 69