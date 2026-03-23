Obradović: Izuzetno sam zadovoljan pobedom

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras Partizan

Izuzetno sam zadovoljan pobedom i načinom na koji je postignuta, s obzirom na to da nismo imali nikakvu pripremu pre ove utakmice posle poraza u Atini, rekao je večeras u Beogradu trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović nakon pobede protiv Partizana u regionalnoj ABA ligi. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras Partizan kod kuće rezultatom 100:96 u utakmici četvrtog kola Top 8 faze ABA lige. „Vladala je dobra energija većim delom utakmice, pogođen je