Preminuo glumac Radoje Čupić

Novosadski glumac Radoje Čupić preminuo je u 68. godini, potvrđeno je danas Tanjugu u krugovima bliskim glumcu.

Čupić je rođen 3. februara 1958. godine u Novom Sadu, gde je završio osnovnu školu, Gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“ i Akademiju umetnosti, u klasi profesorâ Dejana Mijača i Dimitrija Đurkovića. Prvak drame Srpskog narodnog pozorišta (SNP) odigrao je oko 50 uloga na filmu i televiziji i više od 80 u pozorištu – najviše u SNP-u i Narodnom pozorištu Sombor, a njegova poslednja uloga bila je u filmu „Žetva“. Čupić je tokom karijere osvojio skoro sve glumačke nagrade u