Izrael pokrenuo nove napade na Teheran

TEL AVIV - Izraelske vazduhoplovne snage (IAF) pokrenule su novu seriju napada na Teheran, saopštila je danas izraelska vojska.

Izraelske odbrambene snage (IDF) navode da vazdušni napadi imaju za metu infrastrukturne objekte iranskog režima, prenosi Tajms of Izrael. Detalji o ovim napadima, kao i o talasu napada izvedenim tokom noći, očekuju se naknadno. Napadi su usledili ubrzo nakon što je američki predsednik Donald Tramp najavio da je njegova administracija bila uključena u produktivne razgovore sa Iranom o "potpunom i sveobuhvatnom rešenju" neprijateljstava.