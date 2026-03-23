Rano jutros bačena bomba na teretanu u Zemunu

Jutros oko 4 časova bačena je bomba na jednu teretanu u Zemunu koja se nalazi u okviru stambene zgrade, javlja N1.

Od detonacije su popucala stakla na lokalu, kao i na četiri automobila i jednom skuteru koji su bili na parkingu koji koriste stanari te zgrade. Zaposleni u teretani su reporterki N1 kazali da materijalne štete unutar lokala nema. Jedan od stanara Mirko Sajkov, čiji je skuter oštećen u bombaškom napadu, naveo je da mu je policija pokazala ostatke eksplozivne naprave koja je bačena i da je u pitanju bomba kašikara.