Vreme za novi početak, braća Milinković-Savić u zagrljaju selektora Paunovića

Posle duže pauze i Evropskog prvenstva u Nemačkoj 2024. godine braća Milinković-Savić su ponovo u reprezentaciji Srbije.

Vanja i Sergej stigli su na okupljanje "orlova" u Staroj Pazovi pred prijateljske utakmice protiv Španije 27. marta i Saudijske Arabije četiri dana kasnije. O njihovom dosadašnjem odbijanju da nastupaju za reprezentaciju nedavno smo pisali, a ovo će biti novi početak pod komandom selektora Veljka Paunovića. Braća Milinković-Savić bili su deo mlade reprezentacije na Mundijalitu 2015. godine kada je Srbija pod vođstvo Veljka Paunovića postala prvak sveta. Fudbalski