Teheran: Nismo pregovarali sa Amerikom

Teheran nije pregovarao sa Vašingtonom, ali je primio poruke od američkih posrednika koji izražavaju želju da pregovaraju o okončanju rata, rekao je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Ismail Bakaj.

„Nismo pregovarali sa SAD. Tokom proteklih nekoliko dana, primljene su poruke od brojnih prijateljskih zemalja u vezi sa zahtevima SAD za pregovore usmerene na okončanje rata, na koje je odgovoreno u skladu sa principijelnim stavom zemlje“, rekao je Bakaj za IRNA. Prema njegovim rečima, odgovor je sadržao upozorenja o strašnim posledicama bilo kakvih napada na kritičnu iransku infrastrukturu, kao i o spremnosti iranskih oružanih snaga da odlučno, brzo i efikasno