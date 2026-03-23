Nekoliko ulica u Leskovcu i naselja u okolini u utorak bez vode

Zbog prevezivanja novoizgrađene vodovodne mreže u ulici Branka Krsmanovića na postojeću mrežu, u okviru investicije koju realizuje grad Leskovac, doći do prekida u vodosnabdevanju u utorak 24.03.2026. počev od 09 һ do završetka radova a najkasnije do15 h u delu naselja Rade Žunić u ulici Prvomajskoj zapadno od ulice Mokranjčeve, kao i u naseljima Gornje Stopanje, Turekovac i Gornje Sinkovce. JKP Vodovod će staviti na raspolaganje sve raspoložive tehničke kapacitete