Evo ko sve sutra neće imati vodu

Javno-komunalno preduzeće “Vodovod” obaveštava svoje korisnike da će zbog prevezivanja novoizgrađene vodovodne mreže u ulici Branka Krsmanovića na postojeću mrežu, u okviru investicije koju realizuje grad Leskovac, doći do prekida u vodosnabdevanju u utorak 24. marta počev od 9 do završetka radova a najkasnije do 15 sati i to u delu naselja Rade Žunić u ulici Prvomajskoj zapadno od ulice Mokranjčeve, kao i u naseljima Gornje Stopanje, Turekovac i Gornje Sinkovce.