Oni su raspala banda! NBA ekipa zabeležila i 16. uzastopni poraz, a Srbin... (video)

Košarkaši Finiksa pobedili su prošle noći na svom terenu ekipu Toronta sa 120:98 i tako prekinuli niz od pet vezanih poraza u NBA ligi.

Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Devin Buker sa 25 i Džejlin Grin sa 20 poena. Toronto je predvodio Skoti Barns sa 17 poena, dok su Džakobi Volter i Ar Džej Beret dodali po 13. Finiks je sedmi na tabeli Zapadne konferencije sa 40 pobede i 32 poraza, dok je ekipa Darka Rajakovića peta na Istoku sa skorom 39/31. Košarkaši Njujorka su pobedili na svom parketu Vašington sa 145:113. Karl Entoni Tauns je postigao 26 poena uz 16 skokova, dok je