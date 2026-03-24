Direktor Instituta „Vinča“: Srbija bi prvu nuklearnu elektranu mogla da dobije do 2040. godine

Srbija bi prvu nuklearnu elektranu mogla da dobije do 2040. godine, što bi osiguralo energetski suverenitet i čistiji vazduh, izjavio je danas direktor Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ Slavko Dimović.

Gostujući u emisiji „Središte pažnje“ Prvog programa Radio Beograda, Dimović je ocenio da je ukidanje moratorijuma na izgradnju nuklearnih elektrana „hrabra i vizionarska politička odluka“ koja je stvorila okvir za naučna istraživanja. Dimović je naglasio da nuklearna energija, kao bazični vid energije, treba da omogući postepeno napuštanje fosilnih goriva, prvenstveno uglja. „Nuklearne elektrane nisu samo realnost, već nasušna potreba ukoliko želimo da dišemo