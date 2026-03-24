Gutereš: Globalna klima je u vanrednom stanju

Svetska meteorološka organizacija (WMO) saopštila je danas da je klima na Zemlji van ravnoteže više neko ikada jer koncentracije gasova staklene bašte pokreću kontinuirano zagrevanje atmosfere, okeana i topljenje leda.

Ističu da su ove brze i velike promene desile poslednjih nekoliko decenija, a imaće štetne posledice stotinama, ako ne i hiljadama godinama. Izveštaj WMO o stanju globalne klime za 2025., koji je objavljen danas na Svetski meteorološki dan, potvrđuje da su poslednjih 11 godina bile najtoplije, a da je prošla godina bila druga ili treća najtoplija u istoriji merenja, sa oko 1,43 stepena Celzijusovih iznad proseka, u odnosu na period od 1850. do 1900. WMO upozorava