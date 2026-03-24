Kim Džong Un: Jačaćemo trajno svoje nuklearne kapacitete

Lider Severne Koreje Kim Džong Un izjavio je da će njegova zemlja trajno jačati svoje nuklearne kapacitete, koje je opisao kao nepovratni proces, prenela je britanska agencija Rojters na svom sajtu, citirajući severnokorejsku agenciju KCNA.

Kim smatra Južnu Koreju svojim najvećim neprijateljem, dodaje KCNA. Kim je u govoru pred parlamentom naglasio da je status Pjongjanga kao nuklearne sile „nepovratan“, dodajući da je jačanje „odbrambenog nuklearnog odvraćanja“ neophodno za nacionalnu bezbednost, regionalnu stabilnost i ekonomski razvoj. On je isključio mogućnost pregovora o denuklearizaciji u zamenu za ekonomske koristi ili bezbednosne garancije, navodeći da je Severna Koreja već pokazala da je