Dan sećanja na stradale u NATO agresiji

BEOGRAD - Povodom Dana sećanja na stradale u NATO agresiji na SR Jugoslaviju, kojim se odaju počasti nevinim žrtvama i čuva sećanje na jedan od najtežih perioda u modernoj istoriji zemlje, danas su u komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije upriličeni komemorativni skupovi i služeni verski obredi za poginule pripadnike Vojske.

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović prisustvovao je ceremoniji obeležavanja Dana sećanja u Surdulici. Tom prilikom je, u pratnji komandanta Kopnene vojske general-majora Zorana Naskovića i komandanta Četvrte brigade kopnene vojske brigadnog generala Grujice Vukovića, položio venac kraj Spomenika žrtvama NATO agresije u Gradskom parku. Vence su u Surdulici položili i ministar Novica Tončev, delegacija Ministarstva odbrane i Vojske Srbije