Netanjahu razgovarao sa Trampom o Iranu

TEL AVIV - Izraelski premijer Benjamin Netanjahu saopštio je da je razgovarao u ponedeljak telefonom sa predsednikom SAD Donaldom Trampom o mogućem sporazumu sa Iranom, objavio je izraelski portal Ynet.

"Razgovarao sam sa Trampom ranije danas. Tramp veruje da postoji prilika da se iskoristi značajan napredak Izraelskih odbrambenih snaga i američke vojske kako bi se osigurali vojni ciljevi u okviru sporazuma koji će zaštititi naše strateške interese", istakao je izraelski premijer. Poručio je takođe da će Izrael braniti svoje interese u svakoj situaciji i da će IDF u međuvremenu nastaviti da napada Iran i Liban. "Do srži uništavamo raketni i nuklearni program i