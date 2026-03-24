Vremeplov: Umro francuski pisac Žil Vern

NOVI SAD - 1905 - Umro je francuski pisac Žil Vern, autor naučno-fantastičnih romana koji su sadržali vizionarske momente. Napisao je čak 57 romana. Dela: romani "Put oko sveta za 80 dana", "Dvadeset hiljada milja pod morem", "Put na Mesec", "Put u središte Zemlje", "Carev glasnik", "Pet nedelja u balonu".

Danas je utorak, 24. mart, 2026. godine. 1603 - Umrla je engleska kraljica Elizabeta I, koja je tokom 45 godina vladavine konsolidovala unutrašnje prilike i odlučujuće doprinela da Engleska izađe na svetska mora i postane prva kolonijalna sila sveta. Njen naslednik DžejmsVIod Škotske, preuzeo je krunu kao Džejms I, čime su Engleska i Škotska ostvarile personalnu uniju. Engleska flota je 1558. potukla špansku "Nepobedivu armadu" i time načela špansku apsolutnu