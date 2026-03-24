Na današnji dan, 24 mart

1401 – U pohodu kroz Aziju i Sredozemlje tatarski vojskovodja Tamerlan osvojio je Damask. 1603 – Umrla je engleska kraljica Elizabeta Prva (Elizabeth).

Tokom njene 45-godišnje vladavine Engleska je postala vodeća zemlja u proizvodnji tekstila i vune, osnovala je svoju prvu koloniju u Severnoj Americi, Virdžiniju, utemeljila Istočnoindijsku kompaniju, a britanski moreplovci, trgovci i gusari stvorili su temelje buduće britanske imperije. Presto je nasledio škotski kralj Džejms VI, čime je kao Džejms I objedinio englesku i škotsku krunu. Zajednički parlament osnovan je 1707, kada su se dve zemlje ujedinile u Veliku