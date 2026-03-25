Brnabić: N1 izveštavanje o plaćanju mitinga SNS glupost

Beta pre 7 minuta

Predsednica Skupštine Srbije i visoka funkcionerka vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Ana Brnabić ocenila je danas kao "apsolutnu glupost" izveštavanje televizije N1 da je ta stranka plaćala publici učešće na njihovom mitingu u Beogradskoj areni, navodeći da ne smatra da je dokazano da je zaista bilo plaćanja.

Dvoje novinara televizije N1 prijavilo se za učešće na mitingu SNS u Beogradskoj areni, bili su među simpatizerima stranke na skupu, po čijem završetku im je, zajedno i sa drugim učesnicima skupa, isplaćena dnevnica, koju su potom vratili na račun stranke.

"Zaista nisam videla kako ste vi to dokazali (...) Mislim da je to apsolutna glupost, i mislim da je to uvreda za sve one ljude za koje vi iz godinu u godinu tvrdite da su plaćeni. Znate, ljude ne možete da potkupite"", rekla je Brnabić za N1 u Skupštini Srbije.

Na komentar novinarke da je njenim kolegama na kraju mitinga isplaćen novac, predsednica parlamenta je ocenila da su oni možda "zamolili tu osobu da im da novac".

"Stvarno? Je l' moguće? A, možda ste i vi tog koji je dao novac, takođe zamolili da da novac", rekla je Brnabić.

(Beta, 25.03.2026)

